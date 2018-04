Voto di scambio, il parlamentare siciliano Giuseppe Gennuso arrestato insieme a due presunti mafiosi

Anche due presunti affiliati a una cosca mafiosa di Avola sono stati arrestati, uno in carcere l'altro ai domiciliari, dai carabinieri di Siracusa nell'ambito dell'inchiesta per voto di scambio in cui è coinvolto anche il deputato regionale. Per i tre il reato ipotizzato dal Gip di Catania è scambio elettorale politico mafioso in concorso commesso in occasione delle ultime elezioni regionali siciliane.

Voto di scambio. È l'accusa per cui è stato arrestato ieri sera il parlamentare regionale siciliano, 65 anni, della lista di centrodestra Popolari ed Autonomisti: Gennuso è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Siracusa.