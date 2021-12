Catania, choc a scuola: alunna di 11 anni vola dalla finestra

Un volo di 3 metri giù da una finestra della scuola. Spaventoso incidente ieri mattina - 20 dicembre - per una bambina di 11 anni che è precipitata da una finestra dell'aula nella scuola media 'Raffaello Sanzio' di Tremestieri Etneo, comune alle porte di Catania. Dopo la caduta la piccola è stata trasportata in ospedale a Catania dove è ricoverata nell'area dell'emergenza-urgenza pediatrica.

Accompagnata dal 118 ed entrata in codice rosso per politrauma, è stata sottoposta ad accertamenti che hanno evidenziato contusioni polmonari e una linea di frattura all'altezza del bacino e non è in pericolo di vita. Sulla caduta da un'altezza di circa 3 metri, indagano i carabinieri del comando provinciale di Catania. Secondo il racconto dell'undicenne si sarebbe trattato di un incidente mentre si sporgeva dalla finestra.