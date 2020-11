Jesolo: morto il vocalist Alej, era stato il re delle notti dell'Alto Adriatico

Domenica pomeriggio, per un malore improvviso in casa, a Torre di Mosto (Venezia), è morto Alessandro Polizzi, 50 anni, vocalist con il nome d'arte di Alej. Negli anni 90 animava le notti jesolane in diverse discoteche come la Musicò; per alcuni anni era vissuto a Reggio Emilia.

Grande il dolore tra i tanti amici e conoscenti che hanno avuto modo di apprezzarne le qualità professionali ed umane. A cominciare dal suo grande amico Max Veneziano. «Ci conosciamo fin da piccoli - riferisce - abbiamo fatto le scuole assieme. Sono sconvolto»

