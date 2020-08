Viviana Parisi, l'entomologo del caso Yara partecipa all'autopsia: «Insetti ci aiutano a capire»

L'entomologo Stefano Vanin partecipa all'autopsia sul cadavere di Viviana Parisi, la dj scomparsa il 3 agosto con il figlio Gioele e ritrovata morta cinque giorni dopo a Caronia (Messina). «Sono stato chiamato dalla Procura per l'autopsia - ha dichiarato l'entomologo - perché, visto lo stato del cadavere, la stima dei tempi del decesso si fa attraverso dei metodi indiretti, cioè non si lavora sul corpo, ma si guarda come l'ambiente ha interagito con il corpo».

«È stato raccolto sul luogo del ritrovamento tutto quello che potrà servire», dice. E aggiunge: «Gli insetti ci possono raccontare il tempo, ma dobbiamo stare attenti, il tempo della colonizzazione non corrisponde al tempo del decesso, perché gli insetti possono arrivare un po' dopo la morte. Vista la temperatura e l'ambiente siamo molto vicini alla morte». Stefano Vanin, uno dei più importanti entomologi forensi d’Europa, docente di Zoologia all’università di Genova, ha seguito anche il caso legato all'omicidio di Yara Gambirasio.



La Procura di Patti ha nominato come periti due medici legali, Elena Ventura Spagnolo e Daniela Sapienza, insieme all'entomologo Stefano Vanin. Mentre la famiglia di Viviana Parisi ha nominato un proprio consulente, il medico legale Pina Certo, e due legali per rappresentarla, gli avvocati Pietro Venuti e Claudio Mondello.

