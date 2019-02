Vive per mesi con la madre morta per riscuotere la pensione: cadavere trovato mummificato davanti alla tv

Viveva da sei mesi con il corpo mummificato della95enne per continuare a riceverne la. L'uomo ha confessato dopo che l'anziana è stata trovata morta giovedì nella sua casa ad Albisola Superiore (). Il cadavere della madre era in salotto.«È morta mentre le stavo dando da mangiare un po' di gelato, era il giorno in cui è crollato il ponte a Genova e ho deciso di lasciarla lì», ha ammesso Franco Sirello, 63 anni, secondo quanto riferiscono alcuni quotidiani. «Avevo bisogno di qualche spicciolo - ha detto al sostituto procuratore della Repubblica Giovanni Battista Ferro -. Prendevo la sua pensione».L'uomo è indagato per occultamento di cadavere della madre Alba Peirano e truffa ai danni dello Stato. Questa mattina il medico legale Marco Canepa farà l'autopsia. Il corpo della donna è stato ritrovato nel tinello al piano terra della villetta di via Siri ad Albisola, seduta sul divano davanti alla televisione, ancora vestita e con le pantofole. Nella casa vive anche il nipote che avrebbe dei problemi psichici.Vicende come queste sono sempre più frequenti. Circa un anno fa in Ucraina una donna di 77 anni fu scoperta dopo 30 trascorsi con il cadavere mummificato della madre in casa.