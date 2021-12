Camion trancia i fili dell'alta tensione della ferrovia al passaggio a livello: traffico in tilt in mezza Viterbo

Traffico in tilt a Viterbo per il divieto di attraversamento dei mezzi al passaggio a livello di piazzale Gramsci. I fili dell'alta tensione della ferrovia, tranciati da un camion, sono finiti pericolosamente sulla strada e ìd è stato necessario bloccare l'attraversamento dei binari a tutti i mezzi.

La linea aerea che alimenta i convogli è stata danneggiata da un mezzo per lavori edili, che non si sarebbe fermato. La polizia ferroviaria è al lavoro per risalire all'autista del mezzo, mentre i vigili urbani sono impegnati a deviare tutti i flussi di traffico da e per La Quercia, quelli in arriva dalla Teverina e quelli da piazzale Gramsci.

Pesanti le ripercussioni su tutto il quadrante nord della città, con viabilità fortemente rallentata.