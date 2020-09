Aggressione in centro, 17enne accoltella due ragazzi: uno è grave. Arrestato feritore

Aggressione in centro, 17enne accoltella due ragazzi. Nottata movimentata in via Valle Piatta: scoppia una lite in via valle Piatta - a due passi da piazza del Comune - tra giovanissimi e finisce nel sangue.



Secondo una prima ricostruzione il 17enne durante la lite avrebbe estratto un coltello e colpito due ragazzi. Uno di 23 anni è in gravi consizioni a Belcolle, in prognosi riservata. Quando sono arrivati i soccorsi del 118 e la polizia del 17enne però non c'era traccia. Dopo l'accoltellamento si sarebbe dato alla fuga.



Ma gli agenti della Questura si sono messi subito sulle sue tracce e in pochissimo tempo lo hanno rintracciato. Quando è stato bloccato avrebbe avuto ancora i vestiti sporchi di sangue: è stato accompagnato negli uffici di via Romiti per gli accertamenti, poi è stato trasferito nel carcere minorile a disposizione del Tribunale dei minori.



L'altro dei due giovani feriti, di 22 anni, sarebbe stato già dimesso con una prognosi di 10 giorni. Ultimo aggiornamento: 11:21