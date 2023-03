L’ex annunciatrice e conduttrice di Rai 1 Virginia Sanjust di Teulada è stata condannata ieri dal Tribunale di Roma a un anno e cinque mesi di reclusione. La 45enne era accusata di tentata estorsione e danneggiamento per aver messo sottosopra l’appartamento della nonna materna, in cerca di soldi. La famosa attrice degli anni ‘50 Antonietta De Pascale (in arte Antonella Lualdi), dopo essere stata costretta a rifugiarsi in una stanza del suo appartamento, aveva deciso di denunciare la nipote.

Virgina Sanjust accusata di tentata estorsione e danneggiamento. «Ha minacciato la nonna attrice»

Virginia Sanjust condannata

Il volto tv - finito sulle cronache anni fa per i mazzi di fiori che le inviava Silvio Berlusconi - è stata quindi processata con il rito abbreviato. Il pm aveva chiesto due anni e tre mesi di reclusione, ma per alcune accuse il giudice dell’udienza preliminare l’ha prosciolta.



ORIGINI NOBILI

Virginia è figlia dell’attrice Antonella Interlenghi (famosa per i film di Carlo Vanzina, “Vacanze di Natale” e “Vacanze in America”) e del barone romano Giovanni Sanjust di Teulada, discendente dell’aristocratica famiglia sarda dei Sanjust di Teulada, morto all’età di 61 anni in un tragico incidente. Nel 2014, infatti, il pittore e scultore venne travolto da un trattore nella sua azienda agricola di Capalbio, in provincia di Grosseto.

L’episodio che ha portato a processo l’ex annunciatrice televisiva risale a tre anni fa, e precisamente all’8 marzo 2020. Il giorno della festa della donna - in piena pandemia - si era recata a casa della nonna, dove era presente anche sua madre Antonella Interlenghi. Virginia avrebbe chiesto «ripetutamente la consegna di somme di denaro - si legge nel capo d’imputazione - e, al suo rifiuto, minacciava di distruggere l’abitazione» dell’anziana, all’epoca 88enne. La Lualdi, per paura, si era rifugiata nella sua camera da letto, chiudendo a chiave la porta. In preda alla furia, la nipote avrebbe distrutto mobili e suppellettili, «sradicato le lampade, staccando i quadri dalle pareti e danneggiandoli, infrangendo vetri». La nota attrice degli anni ‘50 - protagonista insieme al marito dei film di Mario Monicelli - era però riuscita a resistere all’assedio. Per il gip «il profilo di pericolosità sociale psichiatrica» della Sanjust di Teulada era compatibile con un ricovero in una struttura ad hoc.



«ERANO SOLO 10 EURO»

«Mi dispiace che si cerchi di risolvere per via giudiziaria una situazione di malessere che andrebbe affrontata con leggi e riforme - ha commentato Giancarlo Armati, figlio di Virginia Sanjust di Teulada e dell’ex agente dei servizi segreti Federico Armati - In questo ambito, quello del disagio mentale grave, esiste un grande buco nero. Per giunta, la cifra chiesta da mia madre alla mia bisnonna in quell’occasione era di soli 10 euro. Questo fa capire la rilevanza della condotta contestata dai magistrati».



Il 24enne è stato nominato a Grosseto amministratore di sostegno di sua madre dal primo luglio 2020. La 45enne, infatti, ad aprile dello stesso anno era finita agli arresti domiciliari (ora è libera) per aver stalkerizzato il suo ex e per essersi introdotta nel suo appartamento in zona Prati in più di un’occasione, da maggio del 2019 a febbraio del 2020, «urlando e rompendo vetri e finestre». «Si precisa che la Sanjust di Teulada è conosciuta a questi uffici - si legge nella comunicazione di reato fatta dal commissariato alla Procura - in quanto, in altre occasioni, sono state sporte denunce per fatti analoghi da uomini che lei comunque aveva sedotto, e poi gli aveva creato situazioni di disagio ponendo in essere comportamenti illeciti, interferendo nelle quotidiane abitudini di vita». «È l’unico caso in cui lo stalkerizzato (l’ex di mia madre) si ricovera a pagamento nella stessa struttura dove è rinchiusa agli arresti la stalker - commenta il figlio dell’ex conduttrice tv - Questo la dice lunga sul reato che le era stato contestato».