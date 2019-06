Tenta di violentare una turista in spiaggia armato di coltello: è caccia all'uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Palpeggiata in spiaggia , mentre prendeva il sole a, l'unica frazione di Porto Cesareo in provincia di Lecce . Brutta avventura per unache alle 15 si è presentata dai carabinieri di Porto Cesareo per denunciare una tentata violenza sessuale. Secondo quanto raccontato dalla donna, un uomo, italiano, uscito dall'acqua in costume da bagno, l'avrebbe palpeggiata nell'interno coscia. Lei, spaventata, ha iniziato a urlare.L'uomo aveva in mano un coltello, ma le avrebbe detto di stare tranquilla perché non intendeva usarlo contro di lei, ma lo aveva con sé perché era andato a raccogliere le cozze. In effetti l'uomo ha gettato sulla sabbia il coltello, poi ritrovato dai carabinieri di Porto Cesareo sul luogo indicato dalla 35enne spagnola. Indagini in corso