di Massimo Luziatelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VITERBO - Avrebbe tentato diversi pesanti approcci nei confronti di due bambine non ancora quattordicenni. Adesso si trova recluso nel carcere di Mammagialla, a Viterbo, con l'accusa di violenza sessuale aggravata.A finire in carcere è stato un cittadino originario del Pakistan, residente nel capoluogo della Tuscia che, nei giorni scorsi, in una via del centro storico di Viterbo, avrebbe tentato di abusare delle bambine.Le indagini, avviate immediatamente dopo la denuncia fatta dai genitori delle giovanissime vittime. ha permesso agli agenti della Squadra Mobile di giungere alla sua identificazione e arrestarlo