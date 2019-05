Roma, ventunenne africana stuprata vicino alla discoteca Factory. I pm: «Violenza di gruppo»

Ancora un caso di. Una ragazza ha denunciato di essere stata violentata da tre persone nei pressi del Factory, discoteca a piazzale dello Stadio Olimpico, uno dei ritrovi più famosi tra i ragazzi di Roma nord. E ora la Procura di Roma indaga per violenza sessuale di gruppo. Il procedimento è coordinato dal procuratore aggiunto Maria Monteleone. L'allarme è scattato nella notte tra sabato e domenica intorno alle 4. La ragazza, una 21enne etiope, si è presentata in lacrime alla direzione di una discoteca dicendo di essere stata aggredita e abusata da tre persone. La violenza sarebbe avvenuta a poca distanza dal locale. Sul luogo è intervenuta anche una ambulanza del 118 che ha trasportato la giovane in ospedale dove i medici del Pronto soccorso avrebbero riscontrato ferite compatibili con una violenza sessuale.