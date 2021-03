Sardegna, ragazza violentata ai giardinetti: arrestato aggressore. La vittima in ospedale e poi dimessa

È tornata a casa, la 18enne che ieri sera è stata vittima di violenza sessuale nei giardinetti di via Balilla, poco distante dalle scuole medie di Carbonia (Carbonia-Iglesias), nel Sulcis. Prima l'ha avvicinata, chiedendole una sigaretta, poi si è avventato su di lei e l'ha violentata. L'aggressore, un 48enne già noto alle forze dell'ordine, è stato rintracciato e arrestato poco dopo dai carabinieri. La vittima, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, era con alcuni amici vicino ai giardinetti di via Balilla, quando ha avuto la necessità di allontanarsi. Proprio in quel momento - erano circa le 21.30 - l'uomo è entrato in azione. Dopo averla avvicinata, l'ha aggredita e immobilizzata: la ragazza, si apprende, dopo essere stata dimessa dall'ospedale di Iglesias è ancora molto turbata.

Il fatto

La ragazza è riuscita a divincolarsi dopo aver colpito l'aggressore con una testata. Poi è fuggita, facendo scattare l'allarme. In via Balilla sono arrivati subito i carabinieri della Compagnia di Carbonia. Mentre la 18enne veniva accompagnata in ospedale, i militari dell'Arma si sono messi alla ricerca dell'autore della violenza, rintracciato pochissimo tempo dopo grazie alle testimonianze dei ragazzi che si trovavano in zona e della vittima stessa, che l'ha riconosciuto.

L'uomo adesso si trova in carcere a Uta (Cagliari) con l'accusa di violenza sessuale. Già in passato si era reso protagonista di altri reati, alcuni legati all'uso di droghe. La vittima della violenza è stata visitata e medicata in ospedale, e poi dimessa. La ragazza è ancora molto turbata, ma è stato anche grazie al suo contributo che i carabinieri sono riusciti a ricostruire nel dettaglio l'episodio e a catturare a tempo di record l'aggressore.

