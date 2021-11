Tenta di violentarla in strada a Roma, ucraino bloccato dai condomini: attimi di terrore poi l'arresto

Attimi di paura a Roma questa notte. Ha seguito una donna in strada e, dopo averla spintonata, ha tentato di violentarla. È accaduto nella tarda serata di ieri (domenica) in via Aubry nel centrale quartiere Prati.

Bari, si finge calciatore della Lazio per adescare ragazzine sui social: arrestato

Roma, violenta l'ex sotto la minaccia di una pistola. Le aveva scritto sul telefono: «Ti ammazzerò»

APPROFONDIMENTI BARI Bari, si finge calciatore della Lazio per adescare ragazzine sui... NEWS Roma, violenta l'ex sotto la minaccia di una pistola. Le aveva... STATI UNITI Violentata per 40 minuti in metro e nessuno interviene:... ACILIA Roma, rapinata e violentata in casa: arrestate tre persone. Potrebbe... TIBURTINA Roma, violentata e picchiata dal compagno: il dramma di una 39enne...

Sul posto i poliziotti delle volanti e del commissariato Prati che hanno arrestato il 36enne ucraino, con precedenti, con l'accusa di violenza sessuale. Ad intervenire in aiuto della vittima alcuni condomini che hanno bloccato l'uomo e dato l'allarme alle forze dell'ordine.