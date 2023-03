Hanno abusato della fidanzata sedicenne di loro cugino, costringendola ad avere un rapporto con entrambi davanti agli occhi del compagno, pure lui minorenne. Lo stesso compagno che ha anche divulgato in una chat di undici persone alcune fotografie intime della ragazza e un video riservato. Ora, con l'accusa di violenza sessuale di gruppo e detenzione di materiale pedopornografico, due fratelli di Ostia, di 22 e 23 anni, Patrizio C. e Tiziano C., uno appassionato di boxe e l'altro calciatore, sono stati rinviati a giudizio. I fatti risalgono all'ottobre e al novembre del 2021. Il cugino, invece, è indagato dalla procura dei minori, che ha recentemente chiuso l'inchiesta a suo carico. Secondo la pm Alessia Natale, titolare del fascicolo, i due giovani - finiti agli arresti domiciliari nel settembre dello scorso anno - avrebbero agito «con violenza» e anche abusando della condizione di inferiorità psichica della ragazza, affetta da un disturbo bipolare e quindi emotivamente fragile.

GLI ABUSI

Gli abusi contestati dalla procura si sarebbero verificati in due occasioni, a meno di un mese di distanza. In entrambi i casi, secondo la ricostruzione della Procura, era presente anche il fidanzato. La prima volta, nell'ottobre del 2021, la ragazzina era salita insieme al compagno sull'auto dei ventenni, che si erano offerti di dare loro un passaggio. A questo punto i due giovani, secondo il racconto della vittima, si sarebbero spostati nei sedili posteriori, sedendosi accanto a lei. Avrebbero iniziato ad accarezzarla e a palpeggiarla. Poi, le avrebbero chiesto di avere un rapporto di gruppo e, di fronte al suo rifiuto, l'avrebbero costretta a praticare sesso orale. L'accusa è di averla bloccata al centro del sedile e di avere abusato di lei a turno, mentre uno dei due la immobilizzava. Il tutto di fronte al fidanzatino, che era presente in auto. Nel novembre del 2021, sarebbe successa la stessa cosa, in un luogo diverso. La vittima era stata invitata a casa del compagno e aveva trovato nella sala da pranzo i due fratelli. Ancora una volta, secondo i magistrati, sarebbe stata costretta ad avere un rapporto orale con entrambi. Ha raccontato di essere stata circondata sul divano: le avrebbero impedito di allontanarsi e fuggire.

LE AGGRAVANTI

Ai due la procura contesta le aggravanti di avere agito in più persone riunite, in danno di una minore degli anni 18, in circostanze di tempo e di luogo adatte ad ostacolare la difesa della ragazza: in un appartamento dove lei era in presenza di due uomini e di un ragazzo che la circondavano. Ci sono voluti dieci mesi prima che l'adolescente trovasse il coraggio di aprirsi e parlare con la madre, preoccupata per l'atteggiamento sempre più strano della figlia, diventata schiva e cupa. Poi, la denuncia. Alla fine di settembre dello scorso anno, l'arresto: i fratelli sono finiti ai domiciliari. La Procura e gli investigatori hanno trovato coerente e verosimile il racconto della ragazzina e sono intervenuti al più presto. Gli imputati, assistiti dagli avvocati Denis Castorina e Maria Chiara Zanconi, respingono tutte le contestazioni. «A dibattimento sarà necessario accertare l'attendibilità e la capacità di testimoniare della ragazza», ha dichiarato il legale.

Ma le accuse non sono finite. La ragazzina ha detto di essere stata sottoposta ad un'ulteriore violenza: il fidanzatino ha anche divulgato tre fotografie intime di lei e un video che li ritraeva insieme in una chat composta da undici persone e della quale facevano parte anche gli imputati. Da qui la contestazione di detenzione di materiale pedopornografico. Due immagini sono state inviate il 17 settembre 2021 alle 11.54, corredate da un messaggio: «Un bel set mi ha mandato». Un altro scatto è del 2 ottobre 2021: è stato inviato alle 17,36. E poi c'è un video, inoltrato alla stessa chat il 7 ottobre dello stesso anno: si vede un rapporto tra i due ragazzini.