Violenza sessuale di gruppo dopo la discoteca, quattro arresti

Due arresti a Genova e obbligo di dimora per altre due persone per una violenza sessuale di gruppo dopo una serata in discoteca. Secondo quanto accertato dalla polizia, i quattro, di età compresa tra i 21 e i 35 anni, dopo aver trascorso la serata in una discoteca del centro di Genova si erano offerti di accompagnare a casa una ragazza di 20 anni, loro conoscente. Approfittando del suo stato di ubriachezza, l'hanno portata in casa di uno di loro e stuprata. È accaduto i primi di marzo.

