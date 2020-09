Abusi sessuali, mamma finisce in carcere: «Non ha impedito le violenze del padre sulla figlia di 6 anni»

Non ha mai impedito che il marito abusasse sessualmente della loro figlia di sei anni; un comportamento riconosciuto da una sentenza giudiziaria divenuta definitiva, che ha portato una 42enne dell'Alto-Casertano in carcere. La donna dovrà scontare una pena di sette anni, visto che il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. La Procura Generale presso la Corte d'Appello di Napoli ha così emesso un ordine di carcerazione che è stato eseguito dalla polizia di Stato (Squadra Mobile di Caserta).

I fatti risalgono a qualche anno fa; già nel 2010 i poliziotti della Squadra Mobile avevano arrestato il papà della bimba, non solo per abusi verso la piccola, ma anche per maltrattamenti verso gli altri figli. In tale contesto è emersa la condotta della moglie del pedofilo, madre della vittima, che non ha fatto nulla per impedire le violenze, facendo andare avanti per anni una situazione drammatica.



