Femminicidi, record nel 2018: 142 donne uccise. Più denunce per violenza sessuale e stalking

Sempre più donne uccise, nella maggior parte dei casi in famiglia. La violenza di genere è in crescita anche nel 2018: sono dati allarmanti quelli contenuti nel rapporto de ll'Eures. Nel corso dello scorso anno sono state assassinate 142 donne, lo 0,7 per cento in più rispetto al 2017. Le vittime in famiglia - uccise dal partner o dall'ex - sono state 119 (+6,3%). È quanto si legge nel rapporto Eures 2019 su «Femminicidio e violenza di genere in Italia». Nel rapporto si sottolinea che non si è mai registrata una percentuale così alta di vittime femminili (40,3%).

Gelosia e possesso

sono ancora il movente principale (32,8%). In aumento anc he le denunce per violenza sessuale (+5,4%), stalking (+4,4%) e maltrattamenti in famiglia (+11,7% nel 2018).







Tre vittime a settimana, una ogni sessanta ore. Dal 2012 ad oggi sono state uccise 868 donne. Numeri in crescita, come dice l'Eures. Le denunce restano sempre di molto inferiori alle violenze subite (solo il 12%\ fino allo scorso anno), anche se sono in crescita soprattutto dopo l'entrata in vigore del Codice Rosso, la legge che tutela le vittime di violenza. In dieci anni sono state oltre 49mila le denunce. Gelosia, possesso: per questo viene uccisa una donna su tre. É in quella zona grigia del rapporto in frantumi che si consumano il maggior numero dei delitti (oltre il 55 per cento).

