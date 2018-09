Ottantenne scippata e trascinata per terra da due uomini in moto: ricoverata con il femore rotto

di Marco De Risi

Azione spietata di due rapinatori che oggi pomeriggio su un tratto di via dell’Alessandrino, a Centocelle, non hanno esitato a rapinare in sella ad uno scooter una donna di 80 anni. L’anziana è rimasta incastrata nella tracolla della borsa, venendo così trascinata a terra per alcuni metri. Una volta portata in ospedale alla vittima è stata riscontrata la frattura del femore.Ad assistere allo scippo della madre, il figlio che si trovava dall’altra parte della strada. L’uomo ha raccontato agli investigatori che i due banditi indossavano caschi e si sono mossi su uno scooter di colore rosso. Al momento dell’aggressione sono accorse sul posto diverse pattuglie della polizia che hanno ricercato i fuggitivi che, almeno per ora, sono riusciti a far perdere le loro tracce. L’anziana era in terra che gridava dal dolore. Subito è stata raggiunta dal personale di un’ambulanza che l’ha trasportata al policinico Casilino. «Quei delinquenti hanno agito senza un briciolo di pietà - è il commento di una residente - Come si fa a prendersela con una donna così anziana? E’ ovvio che basta toccarla per farle molto male». Intanto è caccia ai due rapinatori che avrebbero già colpito nei giorni scorsi nel quartiere.