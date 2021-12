Civitavecchia, segrega la compagna e la violenta per 3 giorni: arrestato trentanovenne

Un trentanovenne è stato arrestato a Civitavecchia, vicino Roma, dopo aver segregato per tre giorni in casa la sua compagna, sottoponendola a violenze sessuali e maltrattamenti di ogni genere. A quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima, una 36enne, è stata anche ferita alle braccia con un coltello da cucina, picchiata, legata al letto con nastro adesivo. Solo sabato pomeriggio la donna è riuscita a scappare rifugiandosi in un negozio vicino, dando l'allarme.

APPROFONDIMENTI PADOVA Stordisce con un profumo la titolare di un negozio e la violenta: lei... VITERBOI Ciclista molestatore seriale di donne, scatta l'allarme nel...

Stordisce con un profumo la titolare di un negozio e la violenta: lei rivede tutto nelle riprese delle telecamere ma non ricorda nulla

Sara Manfuso, confessione choc a Storie Italiane: «Abusata a 17 anni nell'androne di un palazzo»