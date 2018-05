Violenta la moglie davanti ai figli piccoli, choc nel Napoletano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Minacciata di morte quasi quotidianamente, più volte malmenata anche in presenza dei figli minorenni, costretta con la violenza a rapporti sessuali. È l'inferno che nell'ultimo anno si è trovata a vivere una donna di Casola di Napoli. Un inferno dal quale la donna è però uscita grazie alla forza che ha trovato nel denunciare tutto ai carabinieri.Oggi i militari dell'Arma hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina nei confronti del marito, già noto alle forze dell'ordine, accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati dal fatto di aver commesso tutto in presenza dei figli minori, violenza sessuale e minaccia.Le indagini, da quanto si apprende dalla Procura di Torre Annunziata, sono nate a seguito di una denuncia presentata lo scorso 27 aprile da parte della moglie dell'arrestato, che ha descritto ai carabinieri tutti i particolari dell'inquietante vicenda. La donna ha anche raccontato come l'uomo sia arrivato, per paura che la coniuge potesse frequentare altri uomini, perfino a impedirle di provvedere alla propria igiene personale, di uscire di casa e di avere un telefono cellulare.La vittima ha inoltre denunciato che, nell'aprile 2015, era stata minacciata dal marito, venendosi costretta a ritirare una querela che aveva presentato nei suoi confronti sempre alla stazione dei carabinieri di Gragnano per maltrattamenti, lesioni e minacce. L'uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso un'abitazione diversa da quella coniugale.