Morto Mancini, patron di Cisalfa: la famiglia compra una pagina di giornale

Addio a, un capitolo importante della storia commerciale ed economica della città se ne è andato: a 64 anni è venuto a mancare improvvisamente Vincenzo Mancini, patron dei negozi di articoli sportivi di. «Pensavamo tu fossi invincibile. Lo eri nell’amore per la famiglia e il lavoro. Ci hai lasciato troppo presto», hanno detto di lui i familiari.LEGGI ANCHE: Vincenzo Mancini: «Montavo gli sci in un retrobottega, così ho iniziato a costruire l'impero Cisalfa» La famiglia, compresa quella allargata dei suoi 2500 dipendenti, lo ha voluto ricordare con affetto anche attraverso una pagina di pubblicità sui quotidiani. "Ciao Vincenzo" da parte di "Famiglia Mancini, Cisalfa, Intersport, Italia, Falis 2014, Immagine Quattro". Un ultimo saluto che resterà per sempre.L’imprenditore non solo aveva fondato il marchio Cisalfa, ma lo aveva venduto e poi ricomprato sei anni dopo in un momento di grave crisi, riuscendo a risollevarlo senza intaccare i posti di lavoro e a ricreare quel rapporto di fiducia tra clienti e front-desk commerciale che ha subito dato i suoi frutti. Mancini, con la grinta e la dote d’italica intuizione che lo ha sempre contraddistinto, puntava ad ampliarsi ancora, sviluppando l’e-commerce. Il nuovo corso Cisalfa era partito con il rifacimento degli store e la fidelizzazione di oltre 1,4milioni di clienti “tesserati”. La sfida 3.0 continua.Il gruppo Cisalfa Sport conta 2.500 tra dipendenti e collaboratori e 140 negozi in Italia: distribuisce i marchi più importanti e ne produce altri in licenza.