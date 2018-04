Monza, strappa unghie e piercing alla figlia per un selfie sgradito su Instagram

Ha strappato con le tronchesi il piercing all'ombelico della figlia per un selfie su Instagram che non gli piaceva. L'uomo, italiano di 40 anni, impiegato e incensurato, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. È accaduto nel Vimercatese, in provincia di Monza. La ragazzina, di appena 13 anni,





Non ha avuto nemmeno il tempo di entrare in casa che il padre le ha sferrato un pugno al volto. La tredicenne è finita in pronto soccorso con un trauma cranico e varie ecchimosi. Il padre l'ha picchiata due volte: una prima volta domenica sera, una seconda lunedì mattina. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Vimercate la domenica il padre attendeva la figlia sulla porta e aggredito a calci e pugni anche la moglie, intervenuta in difesa della ragazzina.



Lunedì mattina, trucco pesante sul volto per coprire l'occhio nero, la 13 enne è andata a scuola. Il padre però ha ordinato alla moglie di andarla a prendere e riportarla immediatamente a casa. Quando le due sono rientrate, il 40enne le attendeva con una mazza in mano. Per le percosse ricevute la ragazzina ha perso i sensi. La madre, terrorizzata, è uscita di casa correndo e ha chiamato il 112. Quando i carabinieri sono arrivati, hanno trovato la ragazzina a terra, il corpo coperto di segni di percosse. Il genitore si è giustificato dicendo: «Le ho solo dato un ceffone».



Arrestato, è stato portato nel carcere di Monza. Madre e figlia sono state medicate e dimesse con 15 giorni di prognosi. Stando a quanto emerso, i maltrattamenti andavano avanti da anni. Nel 2015 la madre aveva denunciato il marito per maltrattamenti, ma il procedimento era stato archiviato. un selfie postato dalla adolescente domenica scorsa e ritenuto «fuori luogo».

è stata brutalmente aggredita dal padre, una volta tornata a casa. A farlo andare su tutte le furie sarebbe stato