Vieste, morta in mare una bambina di 12 anni: trascinata dalla corrente mentre faceva il bagno con i cuginetti

Tragedia sul Gargano: una bambina di 12 anni che era dispersa da stamattina nel mare a largo di Vieste, è stata ritrovata morta. Secondo le prime informazioni, sarebbe stata trascinata via dalla corrente mentre faceva il bagno con i due cuginetti mentre probabilmente cercavano di raggiungere a nuovo il faro vicino. A dare la notizia è stato il sindaco del comune in provincia di Foggia, Giuseppe Nobile, precisando che il corpo è stato recuperato in località San Francesco. Lo hanno ritrovato gli uomini della Capitaneria di Porto di Vieste. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Il bagno coi cugini, poi la corrente: cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 10.30 la bambina si sarebbe tuffata in acqua con i due cuginetti di 8 e 10 anni in località Marina Piccola, pare per raggiungere a nuoto il vicino faro. A causa del mare agitato i tre ragazzini hanno avuto difficoltà e solo in due sarebbero stati aiutati da un turista a bordo di un gommone: i bambini di 8 e 10 anni sono riusciti a mettersi in salvo e, trasportati per accertamenti all'ospedale Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo (Foggia), le loro condizioni non destano preoccupazione.