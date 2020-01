Roma, le immagini del furgone che investe madre, nonna e nipote Video choc

Immagini impressionanti. Il video del furgone che mercoledì, a Roma, ha investito madre, figlia e nonna a Casalotti. Secondo le ricorstruzioni l'autista del furgone ha avuto un malore mentre guidava. Una tragedia sfiorata quella di mercoledì pomeriggio in via Vicoforte all'altezza del numero 14. L'autista di una ditta di trasporti ha travolto tre pedoni. Nell'impatto sono rimaste ferite un'anziana di nazionalità romena che ha riportato lesioni guaribili in 60 giorni, la figlia incinta al sesto mese di gravidanza ed una bambina. Le ultime due ferite in maniera non grave ma sono trasportate per precauzione dal 118 al policlinico Gemelli.

Il conducente è stato anch'egli ricoverato e sottoposto agli esami tossicologici ed all'etilometro, che hanno dato esito negativo.

Ultimo aggiornamento: 15:11

