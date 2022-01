Viareggio: uomo rifiuta Tso, si barrica in casa a Torre del Lago e spara. Ferito un agente, evacuata una scuola

Sparatoria a Torre del Lago, nel comune di Viareggio, intorno alle 14 di oggi: un uomo, dopo essersi barricato in casa, ha cominciato a sparare. Ferito un agente dei vigili del fuoco, che si trova in ospedale e non è in condizioni gravi.

L'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine per i problemi psichiatrici di cui soffrirebbe, doveva essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Ma si è rifiutato una volta arrivata un'ambulanza sul posto e la reazione è stata violenta: il 45enne si trovava in casa con il padre novantenne, si è barricato e ha cominciato a sparare una volta che la polizia, giunta sul posto, ha tentato di forzare la mano. Un agente dei vigili del fuoco è stato colpito mentre una scuola che si trova nelle vicinanze è stata evacuata per sicurezza. Ora l'uomo è barricato nella sua abitazione dove si troverebbe anche l'anziano padre. Dalle prime informazioni sembra che il colpo sparato dall'uomo sarebbe stato attutito da una porta su cui è rimbalzato.

Spari a Viareggio: 45enne barricato in casa

Mentre i vigili del fuoco, chiamati apposta, stavano aprendo la porta, il 44enne ha esploso due colpi di pistola attraverso la porta. Uno dei due colpi ha raggiunto un vigile del fuoco, ma senza ferirlo. Il proiettile, avendo perso forza oltrepassando la porta, è rimbalzato sul corpo del vigile del fuoco senza ferirlo. Il pompiere si è recato in ospedale per accertamenti. Secondo quanto si è appreso il vigile del fuoco è in buone condizioni: ha riportato una contusione al costato. Al momento il 44enne è ancora barricato in casa con il padre. La situazione è gestita dalla polizia di Stato. Nessun colpo è stato sparato dalla finestra, ha fatto sapere la questura.