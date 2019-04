L'omicidio è avvenuto in un condominio in via De Sortis dove il figlio 46enne, Stefano Castellari, viveva coi genitori, cioè la madre malata da tempo ed il padre Roberto Castellari, un medico pediatra neonatologo adesso in pensione. La famiglia è pure composta da otto figli ed è molto conosciuta nel quartiere. Tra l'altro la madre ha insegnato catechismo ai giovani della parrocchia. L'omicidio sta suscitando sconcerto tra vicini e conoscenti accorsi in via De Sortis, dove c'è il palazzo dove è avvenuto il fatto, e molti si stanno interrogando su come possa essere accaduto un dramma del genere.

Prima gli ha sferrato un pugno e poi lo ha ucciso soffocandolo con un cuscino. È accaduto ae la vittima è un uomo di 79 anni. L'assassino è il figlio 46enne che dopo il delitto si è autodenunciato. Avrebbe confessato agli agenti arrivati sul posto di aver ucciso il genitore in unaavvenuta nel pomeriggio in casa, un'abitazione nel quartiere Varignano, immediata periferia della località balneare. Lo stesso 46enne ha avvisato il 113 e dato una prima versione dell'omicidio. La polizia lo ha arrestato.