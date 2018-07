Roma, albero cade su auto a San Pietro: ferita una donna

ROMA - Incredibile, a due passi da Piazza San Pietro vi sono grandi alberi che possono uccidere perché nessuno li monitora come si dovrebbe fare, a tutela della pubblica incolumità. Oggi in via delle Fornaci, in piena zona San Pietro, un albero è caduto su un'auto, ferendo gravemente al torace una donna, e provocando il panico tra i turisti e passanti. Soccorsa, la poveretta è stata trasportata all'ospedale in codice rosso.

