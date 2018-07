Ventenne aggredita e violentata Caccia all'uomo a Reggio Emilia

Spinta dietro un cespuglio e violentata. Una ragazza ventenne è stata aggredita e violentata ieri sera nella prima periferia di Reggio Emilia. La vittima ha raccontato di essere stata assalita alle spalle intorno alle 21 da uno sconosciuto, probabilmente straniero. L'uomo l'avrebbe spinta dietro un cespuglio prima di abusare di lei, per poi far perdere le sue tracce.



La ragazza, ferita e sotto choc, è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale. Indaga la Polizia, per rintracciare l'aggressore. All'ospedale è scattato il protocollo sanitario che si applica in caso di violenze sessuali. Sul posto gli uomini delle Volanti, della Squadra Mobile e della Scientifica, al lavoro tutta la notte.

