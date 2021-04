Venafro, smonta dal turno in ospedale e si schianta con l'auto: muore infermiere 46enne

Aveva finito di lavorare e, come ogni sera, stava tornando a casa dopo aver fatto il turno in reparto. Un infermiere dell'ospedale Veneziale di Isernia ha perso la vita in un incidente sulla Statale 85, nel tratto tra Pozzilli (Isernia) e Venafro: il 46enne, originario di Napoli, stava rientrando a Cassino, dove viveva. L'uomo è morto sul colpo: sono risultate inutili le operazioni di soccorso del 118. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Venafro. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, l'infermiere ha perso il controllo dell'auto, una Citroen 3, finendo contro il guard-rail. All'origine dell'accaduto non si esclude il colpo di sonno, l'incidente è avvenuto poco dopo le 8 di questa mattina.

