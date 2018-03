Esce di casa in pigiama e non fa più ritorno: ritrovata grazie a Facebook

Scomparsa per un giorno intero, è stata ritrovata in serata Valentina Leo, una 39enne di Velletri per la quale erano in corso ricerche. La donna sarebbe scomparsa dalle 9 di questa mattina dalla sua casa situata nella zona del palazzo comunale. Secondo le indicazioni date da amici e parenti che la stanno cercando, Valentina si è allontanata in pigiama di colore rosa, con indosso una giacca a vento di colore Rame scuro e stivaletti neri. La notizia della sua scomparsa e la richiesta di informazioni è diventato tam tam sui social network ed è proprio grazie ai social che è stata ritrovata in serata: è confusa, fanno sapere i familiari, ma sta bene.

