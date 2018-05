Incidente mortale ieri notte poco dopo la mezzanotte in via Vecchia Napoli a Velletri. Un ragazzo di 19 anni, Roberto Caprara, è morto dopo essersi schiantato con l'auto contro un muro. Con lui c'era la fidanzata di 16 anni M.D., che ora lotta per la vita. I due procedevano sulla strada periferica in direzione di via Caranella. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio della polizia stradale di Albano, all'uscita di una curva, la Fiat 500 guidata dal ragazzo, ha toccato un'altra auto che proveniva in direzione Velletri, in senso contrario, un'Audi A3, guidata da un 44enne del posto.

La Fiat 500 ha perso il controllo ed è finita fuori strada colpendo prima un grosso albero e finendo contro un muro in cemento. Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo sbalzato fuori dall'abitacolo, mentre la ragazza di 16 anni è stata trasportata al Policlinico Umberto I in codice rosso.



Sul posto è intervenuta dopo pochi minuti la Polizia Stradale di Albano per i rilievi con il comandante Caludio Marrese che si è recato sul posto. E' stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco di Velletri per estrarre la ragazza dall'auto e mettere in sicurezza l'area e la macchina. I rilievi sono finiti intorno alle 4 e mezza, quando il deposito giudiziario veliterno ha rimosso i mezzi dalla strada, gli agenti della Polstrada sono ancora al lavoro per ricostruire tutta la dinamica del tragico incidente. In quel momento era in atto un violento acquazzone sulla zona dei Castelli Romani.

