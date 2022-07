Uccide il rivale in amore, poi spara alla ex e infine si toglie la vita: tragedia tra Varese e Canton Ticino

Un uomo di 47 anni è stato trovato morto a Cantello (Varese), intorno alle 18 di oggi. È stato ucciso a colpi di pistola dall'ex della sua compagna. Da quanto si è appreso, il killer si è poi diretto a Stabio, in Svizzera, dove ha sparato anche alla donna, nei pressi di un centro termale, e infine si è suicidato. La dinamica è emersa dalla collaborazione tra i carabinieri di Varese e la Polizia Cantonale. La donna è in gravissime condizioni.

Uccide il compagno della ex, spara a lei e si suicida

Erano da poco passate le 18.30 quando un automobilista di passaggio ha notato un uomo riverso a terra, sul ciglio della strada a Cantello, e ha dato l'allarme. Sul posto si sono precipitati i carabinieri e il 118, ma per Daniele Morello, 47 anni, non c'è stato nulla fare. È stato raggiunto da almeno un colpo di pistola fatale. Trenta minuti più tardi, a Stabio (Canton Ticino), dieci minuti di distanza in auto da Cantello, una donna è stata ferita a colpi di pistola all'ingresso di una Spa. L'aggressore poi si è tolto la vita. Carabinieri e Polizia Cantonale hanno collegato i due eventi quasi simultaneamente, chiudendo le indagini. La vittima italiana era il nuovo compagno della donna aggredita con la stessa pistola oltreconfine. Il killer suicida era l'ex della donna ferita.