Ragazzina di 13 anni si lancia dalla finestra di casa: morta sul colpo

Dramma nella notte a Varese. Una ragazzina di 13 anni è morta dopo essersi lanciata dalla finestra di casa, al settimo piano di un palazzo. Ancora sconosciute le motivazioni del suo tragico gesto.



Soccorsa e rianimata, non è sopravvissuta per i gravi traumi subiti. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato, che al momento non esclude alcuna ipotesi, nemmeno dolosa, alla base del gesto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA