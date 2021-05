Varese, Riccardo scompare prima della prova del pranzo di nozze: ritrovata la sua auto, è giallo

È sparito da Busto Arsizio (Varese) prima della prova del pranzo di nozze, Riccardo Giuliani, 35 anni. Ieri la sua auto è stata trovata a Como con all'interno portafogli e giubbotto dell'uomo. La denuncia della famiglia, presentata ai carabinieri di Legnano (Milano) dove risiedono i genitori del 35enne, ha dato il via alle operazioni di ricerca. I familiari si sono poi rivolti al programma televisivo Chi l'ha visto? in onda su Rai 3, nella serata di mercoledì 12 maggio, per rivolgere un appello e chiedere ulteriore aiuto.

Riccardo Giuliani nella vita fa l’operaio manutentore e, stando alla preoccupazione dei suoi familiari, non avrebbe motivi evidenti per scappare e sparire per sempre rendendosi irreperibile. Oltretutto, il suo matrimonio sarebbe previsto per il 29 maggio prossimo. Per questo il padre, la madre e la fidanzata hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri: sono convinti che non si sia allontanato volontariamente. Al momento, tuttavia, non vi sarebbero sviluppi nelle indagini.



Ricostruzione degli ultimi spostamenti noti dell'uomo. Riccardo Giuliani ha l'ultimo contatto con la sua famiglia il 24 aprile, un giorno prima della sua scomparsa. Dopo la visita ai genitori, l’uomo sale a bordo della sua Tiguan bianca. Ignora un posto di blocco delle forze di Polizia e continua a guidare prima in direzione Milano, poi verso Como. Fin qui il percorso è immortalato da alcune telecamere di videosorveglianza lungo il tragitto. Poi scompare nel nulla. Sarebbe fondamentale capire in quale direzione abbia proseguito la sua corsa, se possa aver fatto un incidente o aver avuto un malore. Oppure, è anche possibile, se si sia allontanato di sua spontanea volontà.