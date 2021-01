In Abruzzo risultano disperse quattro persone di Avezzano, tre dai 20 ai 30 anni e una di circa 60, in zona Valle Majelana, sul massiccio del monte Velino. Sono partite con gli sci delle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Avezzano, L’Aquila e Sulmona ed è stata allertata anche la Guardia di Finanza, per localizzare e mettere in salvo le quattro persone, tre uomini e una donna, che non rispondono ai cellulari.

I quattro erano usciti stamattina per una passeggiata in montagna, non avevano gli sci al seguito, ma non sono rientrati a casa e il papà di uno di loro ha allertato il Soccorso Alpino.

I quattro sono degli amanti della montagna e stamattina erano partiti dal Rifugio Casale da Monte, dove avevano lasciato le macchine, che si trovano tuttora lì.

Non si sa dove i quattro fossero diretti, quello che è certo è che non sono rientrati in serata e che non rispondono ai cellulari, oggetto di geolocalizzazione da parte del Soccorso Alpino e Speleologico per orientare le ricerche.

Il livello di preoccupazione sulla sorte dei quattro escursionisti è tale che è stato autorizzato dall'Aeronautica militare l'impiego dell'elicottero in piena notte per trasportare i soccorritori in quota e per aiutarli nelle ricerche. Le condizioni meteo sono buone, ma nelle prossime ore è atteso un drastico peggioramento.

Intorno alla mezzanotte si è fatta strada l'ipotesi che il gruppo possa aver sbagliato strada, smarrendo il sentiero, ma per questo potrebbe aver trovato riparo nella zona di Valle Genzana, in particolare nel rifugio Cofini, un rimessaggio per animali che è comunque aperto. Una zona in cui non ci sarebbe campo per la ricezione dei cellulari. Sempre intorno alla mezzanotte il gruppo degli 11 soccorritori da terra è tornato indietro: le condizioni meteo, in particolare le bufere di neve, non hanno consentito la prosecuzione agevole. Una delle incognite è proprio quello del manto presente a terra: si procede solo con le ciaspole, ma il gruppo non le ha a disposizione.

Un'ora dopo la mezzanotte di domenica uno degli undici soccorritori a terra ha raccontato di essere arrivato fino a una valanga definita "importante", dove si fermano le tracce del gruppo degli escursionisti. Bisogna capire se il gruppo è riuscito a passare prima del distacco di neve, magari trovando riparo nel rifugio a Valle Genzana. Il vento in quota supera i cento chilometri all'ora, ragion per cui i soccorritori sono tornati indietro. Le ricerche a terra riprenderanno, meteo permettendo, nella mattinata di domani.

Prima dell'una è arrivato anche l'elicottero della Guardia di Finanza; un altro mezzo aereo è atteso dall'Aeronautica militare, autorizzato al volo notturno, ma le condizioni meteo sono proibitive.

Ultimo aggiornamento: 25 Gennaio, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA