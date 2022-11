Ustionato con l'olio bollente di una friggitrice bimbo di 10 mesi. «È grave». Feriti anche i genitori e uno zio

Un bambino di 10 mesi è rimasto ustionato con l'olio bollente di una friggitrice. Per i medici il piccolo è «in condizioni critiche». L'incidente non è avvenuto nell'abitazione del bambino, come si credeva in un primo momento, ma nel panificio di famiglia, sempre a Catenanuova, in Sicilia, nell'Ennese.

Il bimbo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico

Il bambino è stato prelevato con elicottero del 118 decollato dall'ospedale di Caltanissetta e portato al pronto soccorso pediatrico del Cannizzaro di Catania, dove è operativo il centro grandi ustionati. Qui è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Sarà ricoverato nel reparto di Terapia intensiva pediatrica del Garibaldi Nesima.

Ustionati anche i genitori e uno zio del bimbo

Nel tentativo di soccorrere il piccolo sarebbero rimasti ustionati anche i suoi genitori e uno zio del bambino che sono stati medicati. Nel negozio si sono recati per gli accertamenti del caso i carabinieri del comando provinciale di Enna.