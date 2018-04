© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ciclista precipita in un canalone per circa 200 metri a causa della neve ancora presente sulla montagna. Il giovane di 26 anni è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette, ad Ancona. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Il giovane ha riportato delle fratture. Mancavano pochi minuti alle 16.30 di ieri quando si è verificato l’incidente in località Farnio di Ussita. Il ciclista era in sella alla sua bici quando improvvisamente è scivolato, finendo nel burrone.