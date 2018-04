Uomo si toglie la vita decapitandosi nella sua auto, la tragedia sulla superstrada

di Gianpiero Pizzuti

Ha scelto di morire legandosi un filo di ferro al collo attaccandolo a un palo della segnaletica stradale. Ha poi fatto passare il cavo attraverso il finestrino ed è partito a tutta velocità con l’auto. La morte è giunta immediata tranciando di netto la sua testa. Ha deciso di morire al calar della sera di un sabato assolato, lui che nella sua anima, evidentemente, aveva soltanto il buio della sua inquietudine. Antonio C., 61 anni, elettricista di Sora, ha posto fine alla sua esistenza terrena sulla superstrada Sora-Frosinone, sotto al cavalcavia nel territorio di Isola del Liri che attraversa la contrada della Selva.La sua auto ha arrestato la corsa a pochi metri da dove i carabinieri della stazione di Isola del Liri hanno trovato il corpo legato al filo di ferro e che ha causato la morte del sessantunenne. La sua auto grigia era con le luci accese ferma sulla corsia d’emergenza. La macchina è stata notata da un passante che ha dato subito l’allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Isola del Liri coordinati dal Luogotenente Alaya e due volanti della stradale di Sora, insieme ai sanitari del 118 ed all’auto medica. I sanitari non hanno potuto far altro che costatarne la morte, mentre i carabinieri hanno delimitato l’area per effettuare tutti i rilievi di rito. Una scena raccapricciante agli occhi dei soccorritori, ma sulla dinamica – dopo una prima sommaria ricostruzione degli inquirenti - non dovrebbero esserci zone d’ombra, l’uomo si è tolto la vita ed avrebbe fatto tutto da solo.Sanitari ed agenti visibilmente provati di quanto visto all’interno dell’auto. Le operazioni sono ancora in corso nel corso della notte. Si è atteso l’arrivo del magistrato sulla buia arteria di collegamento a Frosinone per il nullaosta per poter prelevare il corpo dell’uomo e trasferire la salma presso l’obitorio del cimitero di Sora.