Una tragica fine, forse per colpa di una maledetta valigia. Ma con molti punti oscuri da chiarire: ieri sera intorno alle 22, un uomo è stato trovato morto con la testa decapitata, all'altezza del binario 9 alla stazione Termini di Roma. Dalle prime ricostruzioni l'uomo di carnagione chiara sarebbe stato travolto da un convoglio vuoto della linea Italo che stava facendo rientro al deposito poco prima delle 22.

La dinamica

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer che stanno indagando per chiarire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Non è certo al momento se si tratti di un incidente o di un suicidio, ma stando ad alcune testimonianze emerse nella notte, dovrebbe trattarsi di un tragico incidente: ossia il trolley della vittima sarebbe rimasto incastrato tra un vagone e la banchina mentre saliva o scendeva da un convoglio.

E sarebbe stato travolto dal treno da poco arrivato alla stazione, che gli avrebbe preso in pieno la testa. Maggiori dettagli potranno arrivare dalle immagini delle telecamere dello scalo ora al vaglio degli investigatori.

Una scena drammatica quella che si sono trovati davanti gli agenti e chi era presente in quel momento. Il treno Italo era arrivato da un po' in Stazione ed era in ripartenza, ossia stava facendo manovra per entrare nel cosiddetto parco riservato ai mezzi, quando sarebbe avvenuto l'incidente drammatico, per la vittima non c'è stato niente da fare, nessuno si è accorto di lui, rimasto decapitato tra i binari.

I precedenti

Pochi giorni fa, il 21 gennaio, un'altra tragedia si era verificata sulla linea ferroviaria regionale Napoli-Roma: una persona è stata investita da un treno intorno alle otto del mattino, a pochi passi dalla stazione di Albanova, la circolazione è rimasta sospesa a lungo con ripercussioni su tutto il percorso.

A settembre è andata meglio a un uomo di origini romene che ha attraversato i binari per far ritorno prima a casa ed è stato investito da un treno alla stazione Muratella intorno alle 21. L'uomo per tagliare il percorso che lo divideva dalla sua abitazione aveva deciso di attraversare i binari mentre arrivava un treno. Grazie ai riflessi pronti si è lanciato ed è solo rimasto ferito a un braccio. Poi soccorso dai vigili del fuoco giunti sul posto con la squadra di Ostiense, quella di Monte Mario e con il carro sollevamenti.