Travolta sulle strisce con la figlia: muore ex maestra delle elementari. Stavano andando a messa

Incidente mortale a Umbertide. Investite mentre attraversano sulle strisce pedonali. La mamma 84 anni, ex maestra alle elementari “Garibaldi”, è morta all’ospedale nella prima mattinata di domenica. La figlia 50enne, è stata dimessa dopo una notte in osservazione. Guarirà in 15 giorni da contusioni ed escoriazioni. Via Garibaldi, tratto urbano della Tiberina. Il civico 54 indica l’appartamento dell’anziana.





La figlia arriva da Piegaro, dove abita. Il pomeriggio di sabato è piovigginoso, ma le due donne decidono di uscire, forse per andare a messa in Collegiata. Quattro passi, tenendosi a braccetto, sotto l’ombrello. Fuori dal portone, scelgono il marciapiede dalla parte opposta della strada.



Dalla stazione arriva una Fiat Panda vecchio modello, guida un 19enne neo patentato. Investe in pieno le donne. Il test di legge ha escluso che il ragazzo, denunciato all’autorità giudiziaria per omicidio stradale colposo, avesse assunto alcol e sostanze stupefacenti. Patente ritirata e auto sequestrata. Ultimo aggiornamento: 20:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA