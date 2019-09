Ultraleggero precipita in Abruzzo: feriti marito e moglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un piccolo aereo è precipitato ieri pomeriggio ad Orsogna, in provincia di Chieti, nei pressi della Strada provinciale la Pescarese. Si tratta di bimotore a elica, a bordo del quale c'erano moglie e marito rimastiferiti. Sul posto le ambulanze del 118, intervenuto anche con l'elicottero partito da Pescara, e tutti i mezzi di soccorso.I passeggeri erano una coppia di australiani. L'uomo, 51 anni, che ha origini italiane e, in particolare, del Foggiano, è pressoché illeso, mentre la donna, 48 anni, originaria del Tonga, ha riportato delle fratture agli arti inferiori. I coniugi, partiti da Alanno (Pescara), erano diretti a Termoli (Campobasso). Secondo una prima ricostruzione, il velivolo - un ultraleggero biposto a motore - ha avuto dei problemi al motore ed è stato tentato un atterraggio di emergenza. Il mezzo aereo, un Kit Fox di proprietà dell'uomo, che ha riportato gravi danni nell'impatto, è precipitato in un terreno incolto, tra gli alberi, e su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Chieti Giuseppe Falasca, è stato sequestrato. Sul fatto indaga l'Enac.