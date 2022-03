Il tridente ucraino sugli stemmi araldici di molti reggimenti dell'Esercito Italiano: ecco perché

Lo stemma dell’Ucraina, il tridente bizantino d’oro, abbiamo imparato a conoscerlo in questi giorni perché compare sulla bandiera presidenziale del Paese ma anche perché è simbolo d’identità nazionale. Ma non tutti conoscono una curiosità che lega il tridente ucraino all’Italia. Esso compare sugli stemmi araldici di moltissimi reggimenti dell’Esercito Italiano. E c’è un motivo ben preciso. Si tratta infatti di unità che combatterono durante la seconda guerra mondiale nella campagna di Russia. A testimonianza del sacrificio, del sangue versato in quelle terre, questi reggimenti hanno ottenuto l’inserimento di questo simbolo nel loro vessillo.

Dove si trova lo stemma

Lo ritroviamo infatti sullo stemma araldico del 52° Reggimento Artiglieria Terrestre “Torino”, del 121° Reggimento Artiglieria Controaerei “Ravenna”, del 17° Reggimento Artiglieria Controaerei “Sforzesca”, del 32° Reggimento Genio Guastatori, del 4° Reggimento Genio Guastatori, dell’80° Reggimento Addestramento Volontari “Roma”, del 3° e 6° Reggimento Bersaglieri, nel Reggimento Genio Ferrovieri, dell’11° Reggimento Artiglieria da Campagna, del 6° e 9° Reggimento Alpini. Non si conoscono con precisione origine e significato del tridente ucraino anche se si pensa sia ricollegabile alla scrittura della parola “libertà”. Esisterebbe sin dal I secolo a.C. secondo quanto mostrano degli scavi archeologici. Rappresenterebbe inoltre una composizione prearaldica riconducibile ad una dinastia del X secolo e ad altri elementi del XV secolo. È simbolo d’ardimento e della forza del bene in lotta contro il potere demoniaco. È lo stemma ufficiale ucraino dal 1992.

