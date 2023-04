Tre assegni per un totale di 30mila euro, un paio di immobili per un totale da 120mila euro (tra cui anche un garage su cui grava qualche dubbio in materia di condono). E tante scuse per la vita di un ragazzo di 26 anni distrutta senza un motivo, magari una stretta di mano per chiudere una pagina orrenda. Parliamo della morte di Giulio Giaccio, sequestrato da finti poliziotti, ucciso da killer del clan Polverino e sciolto nell’acido. Un errore di persona, commesso da una batteria di assassini per vendicare - era questo il movente - un torto subìto da un boss detenuto. Una vicenda che oggi attende l’inizio della prima udienza in Tribunale a Napoli. Ed è proprio in vista dell’appuntamento in aula fissato per domani (gup Giovanniello), che i due imputati provano a giocare una mossa dettata dall’esigenza di sfuggire a una possibile condanna all’ergastolo: hanno scritto all’autorità giudiziaria e agli avvocati dei tre parenti di Giulio Giaccio che si sono costituiti parte civile nel corso del processo. E avanzano un’offerta risarcitoria. Anzi, a leggere la proposta formalizzata dai legali di Salvatore Cammarota e Carlo Nappi, i tre assegni e i due beni immobili andrebbero considerati «a titolo di integrale risarcimento del danno materiale e morale patito».

LA REPLICA

Come a dire, bastano tre assegni e un paio di beni immobili, per risarcire la violenza subita, per chiudere i conti con una famiglia colpita 23 anni fa da un lutto assurdo, per anni coperto da silenzi, omissioni, finanche bugie pilotate ad arte per screditare una giovane vittima estranea alle logiche della camorra. Ma si è trattato di un’istanza respinta sul nascere dai tre parenti del ragazzo ucciso, come si legge nella pec firmata dal penalista Alessandro Motta, uno degli avvocati costituito parte civile. Scrive il legale, per conto dei suoi assistiti: «In qualità di Rosa Palmieri, Rachele e Domenico Giaccio, preso atto che gli assistiti hanno inteso comunicarmi la loro decisione di non accettare tale offerta, dal momento che essi confidano esclusivamente nelle determinazioni dell’autorità giudiziaria, all’esito del processo penale de quo. Per questo motivo, l’offerta “reale” formulata non può trovare accoglimento». Spiegano oggi i parenti: «Chiediamo giustizia per chi ha spento il sorriso di Giulio».

LE INDAGINI