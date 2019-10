Imprenditore valtellinese ucciso con diversi colpi di pistola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia in Repubblica Dominicana . Un imprenditore valtellinese di 57 anni, Nicola Gerosa, è stato ucciso con diversi colpi di pistola nella Repubblica Dominicana. Era al volante della sua auto affiancata da due vetture mentre con la moglie dominicana Jennifer stava raggiungendo uno dei suoi negozi. Dalle altre macchine sono partiti i colpi di arma da fuoco che lo hanno freddato. La donna è rimasta illesa. La polizia del posto, in queste ore, sta interrogando un altro italiano, forse socio d'affari della vittima.LEGGI ANCHE --> Ragazza muore fulminata in un hotel ai Caraibi. «Era sulla scala per scendere a mare»