Venticinquenne ucciso a coltellate alla festa del paese. Arrestato 47enne: «Ha confessato l'omicidio»

Il 47enne di Fenegrò (Como) è stato arrestato in flagranza per omicidio e porto abusivo di arma bianca dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Cantù e della stazione di Appiano Gentile, in collaborazione con la stazione di Fino Mornasco.



Dopo l'aggressione, le indagini dei carabinieri hanno consentito di individuare il 47enne grazie alle immagini delle telecamere e le testimonianze. L'uomo, riferiscono i militari, è stato rintracciato nella propria abitazione: aveva ancora i vestiti sporchi di sangue.



Il 47enne ha confessato. Il 47enne arrestato per l'omicidio avvenuto ieri sera alla festa di paese di Veniano, (Como) ha confessato. Lo riferiscono i carabinieri precisando che è stato trovato il coltello a serramanico, ancora sporco di sangue, utilizzato più volte dall'aggressore contro la vittima. L'arrestato è stato trasferito nel carcere di Como.