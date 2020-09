Roma, ucciso a 43 anni con una coltellata in zona Marconi: «Era la mascotte del quartiere». Fermati due uomini

Questa notte, poco prima delle 2, in via Borghesano Lucchese 14, un romano di 43 anni, Emanuele Mattei, è morto dopo essere stato ferito da una coltellata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, chiamati da alcuni residenti che avevano udito il trambusto e la fidanzata che era con lui, urlare. Inutili i soccorsi per l’uomo riverso a terra in strada. «Hanno ucciso un buono, un 'mattacchione', una sorta di mascotte del quartiere», dice chi ha conosciuto Emanuele a Marconi. Da capire il motivo alla base, però, della lite animata in strada con due persone. Al momento non è chiaro perché sia nata la discussione. Diversi i testimoni della lite iniziata davanti a un muretto dove spesso, di notte, si radunano gruppetti di ragazzi per bere qualche birra.

Nell’immediatezza, le ricerche dei Carabinieri condotte dal Nucleo Radiomobile di Roma, dal Nucleo Operativo della Compagnia Trastevere e della Stazione Porta Portese hanno consentito di fermare due persone, si tratta di due uomini, un italiano di 48 anni, S. C., residente a Canepina (Viterbo), incensurato, e un egiziano di 46 anni. Il primo sarebbe l'autore materiale del delitto ed è in stato di fermo per omicidio. Il secondo è ancora sotto interrogatorio ma la sua posizione appare più defilata. Il 48enne è stato rintracciato a bordo di un’auto in via Pacinotti, incrocio con piazzale della Radio. Prima di essere portato in caserma è stato medicato in ospedale per delle ferite alla testa.

A occuparsi delle indagini è il Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere, i rilievi sul luogo del delitto e sull’auto sono a cura della sezione rilievi tecnico scientifici del Nucleo Investigativo di via In Selci.

Un testimone, un anziano, racconta di avere visto l'auto con i due a bordo fermarsi nei pressi del muretto e la vittima dare calci all'auto. "Una persona è scesa e lo ha accoltellato. Un'altra è scappata ma è tornata a piedi poco dopo ed era al telefono. A quel punto i testimoni l'hanno riconosciuta e indicata ai carabinieri che l'hanno portata via".





Ultimo aggiornamento: 18:59

