Mamma di due figli uccisa in strada a coltellate a Tolentino: fermato l'ex marito, era seduto su una panchina davanti al cadavere

TOLENTINO - L'ha uccisa in strada, davanti a decine di persone che in quel momento affollavano viale Benadduci a Tolentino.

Ha infierito sulla donna - 45 anni, mamma di due figli - con un coltello, fino a quando non è caduta sull'asfalto, esanime. In pochi minuti è arrivata l'ambulanza del 118 allertata dai passanti che hanno assistito atterritti al femminidicio, ma per la donna di origine albanese non c'è stato nulla da fare. L'omicidio è avvenuto verso le 20 e la strada è stata transennata per effettuare le indagini: sul posto i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica della tragedia grazie alle numerose testimonianze.

L'omicidio

l femminicidio si è consumato in serata, verso le 20, a Tolentino (Macerata) nel centrale viale Benadduci. I presenti atterriti hanno assistito al delitto che si è consumato improvvisamente senza che nessuno potesse intervenire: l'uomo avrebbe infierito a coltellate sull'ex moglie fino a che la donna non è caduta sull'asfalto e poi l'avrebbe presa a calci quando era già a terra. Poi il femminicida si è seduto su una panchina a guardare il cadavere. Quando sono arrivati i soccorsi, per la donna, Gentiana Hudhra, 45 anni, di origine albanese, non c'era più nulla da fare. I carabinieri, attivati da testimoni oculari, sono giunti subito sul posto hanno trovato l'ex coniuge della vittima, un 55enne anche lui originario dell'Albania, seduto su una panchina che li stava aspettando. L'uomo è stato portato in caserma per essere interrogato dal pubblico ministero di turno della Procura di Macerata. Secondo una prima ricostruzione, il 55enne sarebbe arrivato in monopattino sul posto e poi avrebbe accoltellato la moglie da cui era separato da tre anni. L'ex coppia ha due figli di 21 e 23 anni. Secondo le prime informazioni, l'autore del femminicidio soffrirebbe di problemi di tipo psichiatrico ma non ci sarebbero state denunce di maltrattamenti o stalking pendenti. I carabinieri stanno comunque indagando sulla vicenda per ricostruire la dinamica e il contesto che ha portato all'uccisione della donna. La via teatro del delitto è stata transennata per consentire agli investigatori i rilievi per l'indagine. Verranno ascoltati anche i numerosi testimoni dell'accaduto.