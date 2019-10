Gloria ammazzata di botte perché non voleva prostituirsi: condannati la zia e il compagno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ventiquattro anni di carcere ciascuno così come aveva richiesto l’accusa. Questa la condanna della Corte di Assise di Latina nei confronti die di, giudicati colpevoli dell’omicidio di Gloria Pompili , mortaricevute il 23 agosto 2017 su via dei Monti Lepini. Assolto invece con formula piena, compagno della vittima, che era chiamato a rispondere soltanto di maltrattamenti in famiglia.