Uccise la moglie a bastonate, ergastolo al dermatologo Cagnoni

La corte d'assise di Ravenna ha condannato all'ergastolo il dermatologo Matteo Cagnoni, 53 anni, al processo per l'omicidio pluriaggravato della moglie, la 39enne Giulia Ballestri ammazzata a bastonate la mattina del 16 settembre 2016 in una villa di famiglia da tempo disabitata nel centro della città. L'imputato è stato condannato anche al risarcimento di tutte le parti civili. Novanta giorni per le motivazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA