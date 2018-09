© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo diha ucciso la sorella di 78 soffocandola, al culmine di un litigio in casa. È successo ad, al terzo piano di una palazzina in pieno centro. In soccorso della donna è intervenuto un altro fratello, che è a sua volta stato aggredito con un coltello dal 71enne. L'uomo è stato ferito a una mano, ma è poi riuscito a scappare e chiamare i carabinieri, che hanno fermato il sospettato dell'omicidio.La vittima è Giuseppina Bellizzi, 78 anni, ex dipendente del comune di Avellino in pensione. Secondo una prima ricostruzione, ad ucciderla è stato il fratello 71enne, anche lui pensionato, che vive a Bologna e che dopo la separazione dalla moglie, veniva sempre più spesso ad Avellino, ospite in casa della sorella. Il litigio sarebbe cominciato intorno alle 6.30 del mattino.